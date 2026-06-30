Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans, spéciale La nature dans tous les sens Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire

Informations pratiques

Pouilly-sur-Loire

Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans, spéciale La nature dans tous les sens

Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ?Cette journées est faite pour lui !

Ce mercredi 15 juillet, affûtons nos sens pour surmonter les épreuves préparées par les animatrices. .

Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans, spéciale La nature dans tous les sens

L’événement Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans, spéciale La nature dans tous les sens Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire