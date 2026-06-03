Club Nowadays @Le Barboteur 19e w/ Brew, R1D1, Soumaé & More Canal Barboteur Paris

Au programme, un line-up dansant avec des dj sets de :

R1D1

R1D1 est un producteur et DJ basé à Paris, au croisement de la deep house, du garage, de la minimale et des musiques électroniques. Entre grooves profonds, atmosphères immersives et énergie club, il livre des sets singuliers et taillés pour le dancefloor.

L’équipe de Brew FM:

Dans l’idée de mélanger deux passions et d’ouvrir la culture club à un plus large public, le collectif BREW organise des DJ sets filmés dans des coffee shops. Un nouveau rendez-vous parisien, imaginé sous forme de web radio qui veut représenter la diversité musicale et favoriser l’échange humain.

– Scolcab

– Linge

– Servye

– Søle V

-Soumaé:

Soumaé est un musicien, producteur et DJ parisien. Figure emblématique de la scène électronique française depuis 10 ans avec son groupe Jabberwocky, il revient aujourd’hui avec un nouveau projet plus personnel. Motivé par le désir d’incorporer les sons de son enfance (issu d’une famille de percussionnistes) dans sa musique et de les mélanger à sa production, il fusionne la house, le UK Funky, le Kuduro et la bass music avec des rythmes africains traditionnels, délivrant une énergie vibrante et dansante.

– OOGO:

OOGO est guidé par le groove et les rythmes en tout genre. Influencée par le hip-hop, le jazz et le funk, sa musique reste résolument électronique. Lors de ses sets, il embarque le public dans un voyage à travers les styles.

Il est également membre de La Fine Équipe, collectif de beatmakers et turntablists marseillais à l’origine de la célèbre série d’albums La Boulangerie.

Audem:

Audem trouve son inspiration dans les mélanges de styles et de genres. Elle gère aujourd’hui le prestigieux label de musique électronique Nowadays Records (La Fine Equipe, Fakear, Grand Soleil, Ténéré, Jeff The Fool…). Cette acharnée de musique et de soirées est également à l’origine des Club Nowadays et du développement du collectif Musique de Fëte. Nourris de toutes ces influences, Audem se plaît à créer dans ses sets des ambiances entre UKG et électro.

Vendredi 19 juin 2026

Horaires : 18h – 00h

Lieu : Le Barboteur, Le Millénaire 19 quai du Lot 75019 Paris

Ⓜ️ Métro : Ligne 7, arrêt Corentin Cariou – Ligne 12, arrêt Aimé Césaire

Entrée libre et gratuite

Restauration sur place disponible

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Club Nowadays x Le Barboteur : Le label Nowadays Records accoste au Barboteur pour fêter les beaux jours !

Le vendredi 19 juin 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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