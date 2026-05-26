Limoges

Club Philo Penser la responsabilité, autour de Hannah Arendt

4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Page et Plume vous invite à leur deuxième Club Philo, un débat philosophique qui aura pour thème Penser la responsabilité, autour de Hannah Arendt en présence de la docteure en philosophie Aurore Mréjen.

Sur réservations. Plus d’informations en lien. .

4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54 communication@pageetplume.fr

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English : Club Philo Penser la responsabilité, autour de Hannah Arendt

L’événement Club Philo Penser la responsabilité, autour de Hannah Arendt Limoges a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Limoges Métropole