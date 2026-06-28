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Club Tropicalia : Urban Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil Punk Paradise Paris

Club Tropicalia : Urban Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil Punk Paradise Paris

Club Tropicalia : Urban Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil Punk Paradise Paris dimanche 28 juin 2026.

Lieu
Punk Paradise
Adresse
44, rue de la Folie Méricourt
Ville
75011 Paris
Département
Paris
Début
dimanche 28 juin 2026
Fin
dimanche 28 juin 2026
Tarif
<p>De 9 à 12 euros.</p>

Club Tropicalia revient au Punk Paradise ! Rendez-vous pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #urbanlatino, #afrovibes, #bailefunk, #shatta, #dancehall, ou #reggaeton sans oublier #salsa, #zouk ou #kompa au menu entre classiques et nouveautés !

Line up :

  • DJ CUCURUCHO (Latino & Tropical vibes)
  • SPARK (Shatta & Urban Tropical )
  • GROOVALIZACION DJs (Latino/Brazil/Caribbean/Afro)

Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 ! Dernier de la saison !! Soyez au rdv !!
payant

De 9 à 12 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00
Date(s) :

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt  75011 Paris
https://www.facebook.com/events/1694562441572976/


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