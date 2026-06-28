Club Tropicalia : Urban Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil Punk Paradise Paris
Club Tropicalia : Urban Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil Punk Paradise Paris dimanche 28 juin 2026.
Club Tropicalia revient au Punk Paradise ! Rendez-vous pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #urbanlatino, #afrovibes, #bailefunk, #shatta, #dancehall, ou #reggaeton sans oublier #salsa, #zouk ou #kompa au menu entre classiques et nouveautés !
Line up :
- DJ CUCURUCHO (Latino & Tropical vibes)
- SPARK (Shatta & Urban Tropical )
- GROOVALIZACION DJs (Latino/Brazil/Caribbean/Afro)
Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 ! Dernier de la saison !! Soyez au rdv !!
payant
De 9 à 12 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00
Date(s) :
Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris
https://www.facebook.com/events/1694562441572976/
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