Cluedo Géant Azay-le-Rideau
dimanche 27 septembre 2026 · Azay-le-Rideau
Informations pratiques
Azay-le-Rideau
Cluedo Géant
17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Un crime a été commis au musée Maurice Dufresne. Une question hante l’équipe qui, parmi eux, est le coupable ? Venez en famille ou entre amis enquêter dans l’enceinte du musée ! Nous avons besoin de vous pour résoudre l’enquête ! Récompense pour l’équipe qui trouvera en premier !
Un crime a été commis au musée Maurice Dufresne. Une question hante l’équipe qui, parmi eux, est le coupable ? Venez en famille ou entre amis enquêter dans l’enceinte du musée ! Nous avons besoin de vous pour résoudre l’enquête ! Récompense pour la famille qui trouvera en premier ! Réservation fortement conseillée. 0 .
17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com
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English :
A crime has been committed at the Maurice Dufresne Museum. One question haunts the team: who among them is the culprit? Bring your family and friends to the museum to investigate! We need your help to solve the case! Reward for the family who finds out first!
L’événement Cluedo Géant Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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