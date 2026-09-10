Cluedo Géant, Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'Hôtel-Dieu · Mantes-la-Jolie
Informations pratiques
Cluedo Géant Samedi 19 septembre, 11h00 Musée de l’Hôtel-Dieu Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Proposée par la compagnie Il était une fois l’histoire, cette animation immersive invite les participants à mener l’enquête au cœur de la Collégiale Notre-Dame. À travers indices, rencontres et énigmes, petits et grands découvrent l’histoire de Mantes-la-Jolie, ses personnages et son patrimoine tout en se glissant dans la peau de véritables enquêteurs. Une façon ludique et interactive d’explorer le passé et de mieux comprendre la vie au Moyen Âge.
Musée de l’Hôtel-Dieu 1 Rue Thiers, 78200 Mantes-la-Jolie, France Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 0134788660 https://www.manteslajolie.fr/ma-ville/decouvrir-mantes-la-jolie-1-1/le-musee-de-lhotel-dieu [{« type »: « phone », « value »: « 0134788660 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}] Ancien Hôtel-Dieu édifié au XIVe siècle, sous le règne de Charles V, et fortement remanié au XVIe et XVIIe siècles. L’institution est alors gérée par des Augustines qui y soignent les pauvres, les pèlerins et les orphelins. Transports en commun : Train ligne Transilien J ou TER Paris-Rouen. Arrêts Mantes-Station ou Mantes-la-Jolie. Puis 15 min à pied ou bus Ligne A, Ligne D, Ligne F. Arrêt Sangle. Bus express A14 depuis La Défense. Arrêt Mantes-la-Jolie. Par route : Autoroutes A 13 ou A 14 depuis Paris, sortie n° 11 « Mantes-la-Jolie / Est ». Suivre Centre-Ville / collégiale Notre-Dame.
Jeu
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