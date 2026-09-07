Village patrimoine, Place Saint-Maclou, Mantes-la-Jolie
samedi 19 septembre 2026 · Place Saint-Maclou · Mantes-la-Jolie
Informations pratiques
Village patrimoine 19 et 20 septembre Place Saint-Maclou Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Tout le week-end : Amis du Mantois : présentation de l’association.
Tout le week-end : Club Lafayette : présentation de l’association et de maquettes liées au patrimoine.
Tout le week-end : Bulles de Mantes : présentation de l’association et présence d’un auteur de BD le samedi après-midi en dédicace.
Tout le week-end : Label Mantes : produits à l’effigie de la ville Label mantes valorise la production locale.
Dimanche : Stand sur les activités de protection de l’Effraie des clochers de l’association (documentation, photos, nichoir d’exposition) + atelier pelotes de réjection
Tout le week-end : La Fondation du patrimoine sera présente pour sensibiliser sur la sauvegarde du patrimoine et notamment la Collégiale Notre-Dame.
Samedi : Venez rencontrer la Société d’étude des sciences naturelles du Mantois et du Vexin
Tout le week-end : Stand patrimoine, Jeux de médiation patrimoine (Mémory du Patrimoine, 7 familles, cocottes historiques, puzzles…) et mini exposition « Les archives, un patrimoine constamment en danger »
Place Saint-Maclou Place Saint-Maclou 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France
Village des associations
Ville de Mantes-la-Jolie
À voir aussi à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
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