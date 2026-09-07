Jeu avec la Médiathèque Aragon, Médiathèque Aragon, Mantes-la-Jolie

Informations pratiques

Jeu avec la Médiathèque Aragon Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Aragon Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Jeu avec la série « La tour Eiffel » de Mymi Doinet : associez le bonne description sous la bonne photo à l’aide des titres de la série, à partir de 6 ans.

Jeu d’énigmes avec la série « Mission Monuments » de Bertrand Puard : pars sur les traces d’un mystérieux secret grâce à un jeu d’énigmes façon escape-game, conçu pour les jeunes enquêteurs dès 8 ans !

Médiathèque Aragon Place Pierre Mendès France 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France

Jeu avec la série « Tour Eiffel » et « Mission Monuments »