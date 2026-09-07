Visite découverte de l’église Sainte-Anne, Église Sainte-Anne-de-Gassicourt, Mantes-la-Jolie
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Anne-de-Gassicourt · Mantes-la-Jolie
Informations pratiques
Visite découverte de l’église Sainte-Anne Samedi 19 septembre, 15h00 Église Sainte-Anne-de-Gassicourt Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Située à proximité de la Seine, l’église Sainte-Anne, dont la construction remonte au XIe siècle, a été édifiée dans le village de Gassicourt et appartenait au prieuré clunisien Saint-Sulpice. L’église abrite de remarquables stalles en bois ainsi que des vitraux du XIIIe siècle offerts par Saint-Louis et Blanche de Castille. Elle a été classée Monument Historique en 1862.
Église Sainte-Anne-de-Gassicourt 87 Rue Fernand Bodet, 78200 Mantes-la-Jolie, France Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134788660 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}]
Visite commentée
©Région Île-de-France
À voir aussi à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
- Visite découverte de l’hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Mantes-la-Jolie 19 septembre 2026
- Visite libre du Temple Protestant, Temple Protestant, Mantes-la-Jolie 19 septembre 2026
- Spectacle « Le tour du monde de Nellie Bly » avec Freikopf, Chapelle Saint Jacques, Mantes-la-Jolie 19 septembre 2026
- Village patrimoine, Place Saint-Maclou, Mantes-la-Jolie 19 septembre 2026
- Visite découverte des archives municipales, Commune De Mantes-La-Jolie – Archives municipales, Mantes-la-Jolie 19 septembre 2026