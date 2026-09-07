Informations pratiques

Spectacle « Le tour du monde de Nellie Bly » avec Freikopf Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle Saint Jacques Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Mêlant cirque, théâtre, chant et musique, la compagnie de cirque mantaise Freikopf, s’inspire du personnage de la journaliste pionnière Nellie Bly, célèbre pour avoir fait seule le tour du monde en 1889. Par ses enquêtes et ses voyages, Nellie célèbre la liberté, défie les conventions et célèbre la force des femmes. Dans une mise en scène inventive, accompagnée de chansons originales et avec le regard complice de Frédérique Flanagan, Freikopf fait du voyage de Nellie une aventure poétique et pleine d’audace, un conte moderne, ode au rêve et à l’émancipation, pour grands et petits.

Chapelle Saint Jacques Boulevard Victor Duhamel, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134788660 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}]

Spectacle « Le tour du monde de Nellie Bly »