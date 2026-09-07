Visite découverte de l’hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Mantes-la-Jolie

Informations pratiques

Visite découverte de l’hôtel de Ville Samedi 19 septembre, 09h00 Hôtel de Ville Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Accompagnés de Mamoudou Ba, conseiller municipal, les participants sont invités à découvrir l’Hôtel de Ville sous un angle à la fois historique et institutionnel. Cette visite permet d’explorer les espaces emblématiques du bâtiment, de mieux comprendre le fonctionnement de la collectivité et le rôle des élus dans la vie locale. Un moment privilégié pour découvrir les coulisses de la démocratie municipale et échanger sur les enjeux du territoire.

Hôtel de Ville 31 rue Gambetta, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134788660 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}]

Visite commentée par Mamoudou Ba, conseiller municipal