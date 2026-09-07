Visite découverte de l’hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Mantes-la-Jolie
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Mantes-la-Jolie
Informations pratiques
Visite découverte de l’hôtel de Ville Samedi 19 septembre, 09h00 Hôtel de Ville Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Accompagnés de Mamoudou Ba, conseiller municipal, les participants sont invités à découvrir l’Hôtel de Ville sous un angle à la fois historique et institutionnel. Cette visite permet d’explorer les espaces emblématiques du bâtiment, de mieux comprendre le fonctionnement de la collectivité et le rôle des élus dans la vie locale. Un moment privilégié pour découvrir les coulisses de la démocratie municipale et échanger sur les enjeux du territoire.
Hôtel de Ville 31 rue Gambetta, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134788660 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}]
Visite commentée par Mamoudou Ba, conseiller municipal
À voir aussi à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
- Visite libre du Temple Protestant, Temple Protestant, Mantes-la-Jolie 19 septembre 2026
- Village patrimoine, Place Saint-Maclou, Mantes-la-Jolie 19 septembre 2026
- Spectacle « Le tour du monde de Nellie Bly » avec Freikopf, Chapelle Saint Jacques, Mantes-la-Jolie 19 septembre 2026
- Visite découverte des archives municipales, Commune De Mantes-La-Jolie – Archives municipales, Mantes-la-Jolie 19 septembre 2026
- Cluedo Géant, Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie 19 septembre 2026