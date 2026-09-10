Visite libre du Temple Protestant, Temple Protestant, Mantes-la-Jolie

Informations pratiques

Visite libre du Temple Protestant 19 et 20 septembre Temple Protestant Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre du temple protestant de Mantes-la-Jolie.

Pour ceux qui le souhaitent, une personne sera présente pour échanger sur la foi chrétienne et le protestantisme autour d’un parcours sur le thème des Jep 2026. Exposition d’œuvres autour du thème « A vin nouveau, outres neuves » dont des sculptures de Bernadette Kanter.

Temple Protestant 12 rue de Gassicourt, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France

Visite libre

Région Île-de-France