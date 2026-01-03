Cluedo Géant Spécial HALLOWEEN Azay-le-Rideau

Cluedo Géant Spécial HALLOWEEN

Pour Halloween, menez une enquête grandeur nature en relevant des défis et interrogeant tous les Monstres employés par le Musée… En effet, un crime a été commis à la Cité Rétro-Mécanique et l’enquête piétine… L’équipe à ordre de ne pas quitter le Musée tant que l’affaire ne sera pas résolue…

En effet, un crime a été commis à la Cité Rétro-Mécanique et l’enquête piétine… L’équipe à ordre de ne pas quitter le Musée tant que l’affaire ne sera pas résolue… Venez en famille ou entre amis enquêter dans l’enceinte du musée ! Nous avons besoin de vous pour découvrir le coupable, le lieu et l’arme du crime !

RDV à 14H30, récompense pour la famille qui trouvera en premier !

Tarifs billetterie Musée

-10ans gratuit

10-17ans 7€

Plein tarif 13€

Réservation conseillée

resa@musee-dufresne.com ou 02 47 45 36 18

Lien d’inscription Jotform

https://form.jotform.com/241143353218347

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com

English :

For Halloween, lead a life-size investigation by taking on challenges and questioning all the Monsters employed by the Museum… A crime has been committed at the Cité Rétro-Mécanique and the investigation is stalling? The team has been instructed not to leave the Museum until the case has been so

