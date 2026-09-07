Co-cathédrale Notre-Dame: Découverte du chantier de restauration, Église Notre-Dame, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Co-cathédrale Notre-Dame: Découverte du chantier de restauration 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Ain

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La construction de la collégiale Notre-Dame de l’Annonciation de Bourg a débuté en 1505 sous l’impulsion de Jean de Loriol, alors évêque de Nice

Depuis janvier 2025, la Ville a lancé une rénovation d’ampleur de l’édifice pour sauvegarder ce patrimoine d’exception.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les coulisses de ce chantier :

Le samedi:

Découvertes des échafaudages à 10h, 10h30, 11h et 11h30.(Sous réserve des conditions météorologiques)

Rencontres avec le vitrailliste à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 15h30, 16h, 16h30 et 17h.

ConférencesLes Bâtisseurs de Notre Dame de Bourg-en Bresse à 15h en salle Land art à l’Hôtel Marron de Meillonnas (5 rye Teynière) Durée: 1h. En partenariat avec les amis de l’Orgue et de la Co-cathédrale Notre-Dame de Bourg.

Les Amis de l’Orgue et de la Co-Cathédrale Notre Dame de Bourg est une association ayant pour but de révéler et valoriser le patrimoine culturel de l’église Notre Dame. Elle s’attache à la promotion de l’orgue par l’organisation de concerts, notamment les Mardis de l’orgue.

Elle fait mieux connaitre et apprécier le monument et ses oeuvres d’art notamment par des visites commentées, des conférences, l’édition d’ouvrages, etc. Elle encourage et apporte son soutien moral, et dans la mesure du possible financier, à la conservation et à la restauration de ce patrimoine culturel.

Le dimanche:

Découvertes des échafaudages à 13h30, 14h, 14h30, 15h et 15h30, 16h et 16h30 (Sous réserve des conditions météorologiques)

Rencontres avec le vitrailliste à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30

Visite de l’Orgue à 14h, 15h, 16h et 17h. En partenariat avec les amis de l’Orgue et de la Co-cathédrale Notre-Dame de Bourg.

Attention les cérémonies religieuses continuent pendant le week-end: Veuillez à ne pas déranger le samedi 19 septembre de 9h à 9h45, de 14h à 15h30 et à partir de 18h30 et le dimanche matin.

Soutenez la restauration de la co-cathédrale! Les dons sont à effectuer sur le site de la Misson du Patrimoine: www.fondation-patrimoine.org/les-projets/co-cathédrale-notre-dame-de-bourg-en-bresse

Église Notre-Dame 10 place Clémenceau, 01000 Bourg-en-Bresse, France Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/co-cath%C3%A9drale-notre-dame-de-bourg-en-bresse »}, {« link »: « http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/co-cathedrale-notre-dame-de-bourg-en-bresse »}]

La construction de la collégiale Notre-Dame de l’Annonciation de Bourg a débuté en 1505 sous l’impulsion de Jean de Loriol, alors évêque de Nice

© Service Communication Ville de Bourg / Nicolas Lagrange