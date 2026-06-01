Co-HABITACLE – fragile écosystème – Fashion-Z, Château de Fontainebleau – jardin de Diane (galerie des Fleurs en cas de pluie), Fontainebleau
Co-HABITACLE – fragile écosystème – Fashion-Z, Château de Fontainebleau – jardin de Diane (galerie des Fleurs en cas de pluie), Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Co-HABITACLE – fragile écosystème – Fashion-Z Dimanche 7 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – jardin de Diane (galerie des Fleurs en cas de pluie) Seine-et-Marne
En cas de pluie, évènement déplacé en galerie des Fleurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Ce projet associe la sculpture textile en peau de poisson de Lola Loup et la performance Fragile Ecosystem de Salomé Chatriot, mise en tension par le souffle. En articulant sculpture, corps et respiration, l’ensemble propose une expérience située, où se rejouent des formes de cohabitation instables entre matière vivante, restes organiques et environnements partagés. Le souffle y devient à la fois un vecteur de lien et une mesure de ces équilibres fragiles.
Château de Fontainebleau – jardin de Diane (galerie des Fleurs en cas de pluie) Place du Général de Gaulle, 77300, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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