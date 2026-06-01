Co-HABITACLE – fragile écosystème – Fashion-Z, Château de Fontainebleau – jardin de Diane (galerie des Fleurs en cas de pluie), Fontainebleau

Co-HABITACLE – fragile écosystème – Fashion-Z Dimanche 7 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – jardin de Diane (galerie des Fleurs en cas de pluie) Seine-et-Marne

En cas de pluie, évènement déplacé en galerie des Fleurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Ce projet associe la sculpture textile en peau de poisson de Lola Loup et la performance Fragile Ecosystem de Salomé Chatriot, mise en tension par le souffle. En articulant sculpture, corps et respiration, l’ensemble propose une expérience située, où se rejouent des formes de cohabitation instables entre matière vivante, restes organiques et environnements partagés. Le souffle y devient à la fois un vecteur de lien et une mesure de ces équilibres fragiles.

Château de Fontainebleau – jardin de Diane (galerie des Fleurs en cas de pluie) Place du Général de Gaulle, 77300, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art