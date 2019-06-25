Co-réparation, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Co-réparation Mardi 25 juin 2019, 17h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-06-25T17:00:00+02:00 – 2019-06-25T18:30:00+02:00

Fin : 2019-06-25T17:00:00+02:00 – 2019-06-25T18:30:00+02:00

Participez à cet atelier et réparez vous-même, vos objets du quotidien atteints par l’obsolescence programmée ou à remettre en état. Les mardis de 17h-18h30. 6 places par atelier, la réservation est conseillée. Gratuit. Inscription conseillée.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/rendez-vous-reguliers/#item-grid-64694 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Réparer par vous-même, vos objets du quotidien atteints par l’obsolescence programmée ou les remettre en état. Gratuit. Inscription conseillée Activités et animations