Coaching cosplay avec Corneline, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Coaching cosplay avec Corneline Vendredi 8 mai, 15h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T15:30:00+02:00 – 2026-05-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T15:30:00+02:00 – 2026-05-08T17:00:00+02:00

Corneline, actuelle Championne du monde de Cosplay — Extreme Cosplay Gathering 2025 — et 3ème de la Coupe de France All-Stars 2, Corneline est l’une des costumières les plus prolifiques de France avec plus de deux cents pièces réalisées pour des particuliers et des professionnels. Soucieuse du détail, elle partage lors de ce coaching ses techniques et son parcours d’exception. Une occasion rare : sa seule sortie en Île-de-France cette saison.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Corneline partage lors de ce coaching ses techniques et son parcours d’exception. Une occasion rare : sa seule sortie en Île-de-France cette saison. cosplay coaching