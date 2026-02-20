Cochons d’Inde, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers

Informations pratiques

Cochons d’Inde Vendredi 9 octobre, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nièvre

De 35€ à 51€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:30:00+02:00

Alain Kraft, bourgeois quinquagénaire d’origine modeste, se rend à sa banque pour effectuer un simple retrait d’espèces. Mais lorsque sa carte bancaire est avalée par le distributeur, l’incident prend une tournure inattendue. Contraint de s’expliquer, il découvre que l’établissement banquaire a été racheté par un groupe indien et qu’il est désormais soumis… aux lois indiennes. On lui reproche alors d’avoir enfreint la loi en s’étant enrichi et en ayant « changé de caste », une infraction qui l’empêche de quitter les lieux.

Arnaud Ducret, révélé notamment dans la série Parents Mode d’emploi, est entouré sur scène de Maxime d’Aboville, lauréat d’un Molière pour The Servant en 2015, et d’Emmanuelle Bougerol, plusieurs fois nommée aux Molières et lauréate en 2025 du Trophée de l’artiste interprète féminine pour Orgueil et Préjugés… ou presque.

Entre satire sociale, quiproquos et humour grinçant, Cochons d’Inde propose une histoire intelligente et mordante, où l’absurde révèle avec finesse les dérives du pouvoir et des règles administratives.

Cochons d’Inde est nommé aux Molières 2026 dans la catégorie Comédie.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/cochons-d-inde »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386930909 »}]

Cochons d’Inde, comédie culte de Sébastien Thiéry, revient sur scène dans une nouvelle mise en scène signée Julien Boisselier.

Cyril Bruneau