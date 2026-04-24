Cocktail poussière Bande de filles Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Cocktail poussière Bande de filles Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen vendredi 26 juin 2026.
Caen
Cocktail poussière Bande de filles
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Les cinq jeunes filles que Georges Gustave Toudouze lance à bord de l’Aréthuse en 1954, vont embarquer avec elles, pour une dizaine d’aventures, toute une génération de lectrices de la bibliothèque verte. La MRP vous propose, le temps d’une soirée, de vous laisser entrainer dans leur sillage…
Apéro rencontre & lecture musicale
Depuis le XIXe siècle et la Comtesse de Ségur, la littérature jeunesse est un genre à part entière. Dans les années 1950, elle cherche à toucher un public plus large, dont les adolescentes. Les cinq jeunes filles que Georges Gustave Toudouze lance à bord de l’Aréthuse en 1954, vont embarquer avec elles, pour une dizaine d’aventures, toute une génération de lectrices de la bibliothèque verte. La MRP vous propose, le temps d’une soirée, de vous laisser entrainer dans leur sillage… .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Cocktail poussière Bande de filles
The five young girls that Georges Gustave Toudouze launched aboard the Aréthuse in 1954 would take a whole generation of Green Library readers on a dozen adventures. For one evening, the MRP invites you to follow in their footsteps…
L’événement Cocktail poussière Bande de filles Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité
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