COCKTAIL POUSSIÈRE • Bande de filles Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

COCKTAIL POUSSIÈRE • Bande de filles

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Depuis le XIXe siècle et la Comtesse de Ségur, la littérature jeunesse est un genre à part entière. Dans les années 1950, elle cherche à toucher un public plus large, dont les adolescentes.

APÉRO RENCONTRE & LECTURE MUSICALE

Depuis le XIXe siècle et la Comtesse de Ségur, la littérature jeunesse est un genre à part entière. Dans les années 1950, elle cherche à toucher un public plus large, dont les adolescentes. Les cinq jeunes filles que Georges Gustave Toudouze lance à bord de l’Aréthuse en 1954, vont embarquer avec elles, pour une dizaine d’aventures, toute une génération de lectrices de la bibliothèque verte. La MRP vous propose, le temps d’une soirée, de vous laisser entrainer dans leur sillage…

Qu’est ce qu’un cocktail poussière ?

Le cocktail poussière est un rendez-vous apéritif thématique à chaque fois nous mettons en valeur un auteur, un courant, un éditeur, une collection, ou autre choix issu d’une quelconque nomenclature. Autour d’une lecture musicale créée pour par amavada, c’est l’occasion d’admirer des livres, beaux, drôles ou étonnants, et d’écouter un mini-exposé sur un petit pan surprenant de littérature. .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : COCKTAIL POUSSIÈRE • Bande de filles

Ever since the 19th century and the Countess of Ségur, children’s literature has been a genre in its own right. In the 1950s, it sought to reach a wider audience, including teenage girls.

L’événement COCKTAIL POUSSIÈRE • Bande de filles Caen a été mis à jour le 2026-07-23 par Calvados Attractivité