Cocon lyrique, Maison d’éducation de la Légion d’honneur, Saint-Denis

Cocon lyrique Dimanche 7 juin, 10h30, 11h30 Maison d’éducation de la Légion d’honneur Seine-Saint-Denis

À partir de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Cocon lyrique est un mini-concert participatif destiné aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs parents. Créé par deux chanteuses lyriques formées au chant prénatal, avec un théorbiste, il mêle comptines traditionnelles et airs du grand répertoire. Le spectacle vise à renforcer le lien parent-enfant et à éveiller les tout-petits à la musique. En sortant du cadre des salles d’opéra, les artistes proposent un moment sensible, chaleureux et accessible. Ce programme éclectique invite chacun à découvrir la voix lyrique dans une atmosphère joyeuse et immersive.

Implantée au cœur de la Seine-Saint-Denis, l’association Envibra’son souhaite partager le plaisir de la voix et montrer combien elle peut contribuer au mieux-être de chacun. Elle imagine et met en œuvre des projets artistiques qui encouragent l’expression, la curiosité et la créativité.

Ses actions s’adressent à tous les publics et se construisent en collaboration avec de nombreux partenaires du territoire. Une attention particulière est portée à la petite enfance, moment essentiel de l’éveil, ainsi qu’aux personnes en situation de difficulté. À travers ses projets, l’association défend une pratique vocale accessible, bienveillante et ouverte à tous.

Maison d’éducation de la Légion d’honneur 5, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

En vibra’son, Cécile Dalmon, Dorothée Leclair, Diego Salamanca

© Les Flâneries Musicales de Reims