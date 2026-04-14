Cocotte-défi : huit défis à réaliser pendant votre visite libre, Musée du compagnonnage, Tours

Cocotte-défi : huit défis à réaliser pendant votre visite libre Samedi 23 mai, 19h00 Musée du compagnonnage Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Une fois pliée, la visite commence et les défis sont lancés ! Qui saura mimer un tailleur de pierre ou retrouver un escargot dans le musée ? À faire en famille ou entre amis !

Les cocottes seront distribuées gratuitement au public à l’accueil du musée.

Musée du compagnonnage 8 rue Nationale, Tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Une fois pliée, la visite commence et les défis sont lancés ! Qui saura mimer un tailleur de pierre ou retrouver un escargot dans le musée ? À faire en famille ou entre amis !

©ADT Touraine, J-C Coutand