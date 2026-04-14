Cocotte-défi : huit défis à réaliser pendant votre visite libre, Musée du compagnonnage, Tours
Cocotte-défi : huit défis à réaliser pendant votre visite libre, Musée du compagnonnage, Tours samedi 23 mai 2026.
Cocotte-défi : huit défis à réaliser pendant votre visite libre Samedi 23 mai, 19h00 Musée du compagnonnage Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Une fois pliée, la visite commence et les défis sont lancés ! Qui saura mimer un tailleur de pierre ou retrouver un escargot dans le musée ? À faire en famille ou entre amis !
Les cocottes seront distribuées gratuitement au public à l’accueil du musée.
Musée du compagnonnage 8 rue Nationale, Tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Une fois pliée, la visite commence et les défis sont lancés ! Qui saura mimer un tailleur de pierre ou retrouver un escargot dans le musée ? À faire en famille ou entre amis !
©ADT Touraine, J-C Coutand
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