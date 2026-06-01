Codes Morpho – Fashion-Z : Corps‑constellation, entre fibres, souffles et lumières, Château de Fontainebleau – escalier en Fer-à-Cheval (galerie des Fleurs en cas de pluie), Fontainebleau

Codes Morpho – Fashion-Z : Corps‑constellation, entre fibres, souffles et lumières Samedi 6 juin, 17h00, 17h30 Château de Fontainebleau – escalier en Fer-à-Cheval (galerie des Fleurs en cas de pluie) Seine-et-Marne

En cas de pluie, évènement déplacé en galerie des Fleurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:20:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:50:00+02:00

Codes Morpho est une métaphore du passage entre mondes visibles et invisibles, du tangible au numérique. À travers une performance pluridisciplinaire mêlant mode, danse, musique, poésie, intelligence artificielle et réalité augmenté, le projet met en dialogue la matérialité du textile et le corps en mouvement, et explore les notions de transformation, de liberté et d’émergence de nouvelles formes de sensibilité au sein d’un environnement hybride. Corps, voix et sons flottent, se frôlent et se transforment, tandis que le textile devient langage, mémoire et présence.

Avec le robot Nao de Maxtronics Robotics

Château de Fontainebleau – escalier en Fer-à-Cheval (galerie des Fleurs en cas de pluie) Place du Général de Gaulle, 77300, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art