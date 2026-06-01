Codes Morpho – Fashion-Z : Corps‑constellation, entre fibres, souffles et lumières, Château de Fontainebleau – escalier en Fer-à-Cheval (galerie des Fleurs en cas de pluie), Fontainebleau
Codes Morpho – Fashion-Z : Corps‑constellation, entre fibres, souffles et lumières, Château de Fontainebleau – escalier en Fer-à-Cheval (galerie des Fleurs en cas de pluie), Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Codes Morpho – Fashion-Z : Corps‑constellation, entre fibres, souffles et lumières Samedi 6 juin, 17h00, 17h30 Château de Fontainebleau – escalier en Fer-à-Cheval (galerie des Fleurs en cas de pluie) Seine-et-Marne
En cas de pluie, évènement déplacé en galerie des Fleurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:20:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:50:00+02:00
Codes Morpho est une métaphore du passage entre mondes visibles et invisibles, du tangible au numérique. À travers une performance pluridisciplinaire mêlant mode, danse, musique, poésie, intelligence artificielle et réalité augmenté, le projet met en dialogue la matérialité du textile et le corps en mouvement, et explore les notions de transformation, de liberté et d’émergence de nouvelles formes de sensibilité au sein d’un environnement hybride. Corps, voix et sons flottent, se frôlent et se transforment, tandis que le textile devient langage, mémoire et présence.
Avec le robot Nao de Maxtronics Robotics
Château de Fontainebleau – escalier en Fer-à-Cheval (galerie des Fleurs en cas de pluie) Place du Général de Gaulle, 77300, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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