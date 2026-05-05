Cœur d’Art Tout Chaud, Musée Chintreuil, Pont-de-Vaux

Cœur d’Art Tout Chaud Mardi 12 mai, 19h00 Musée Chintreuil Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:00:00+02:00

Cœur d’Art Tout Chaud

Nouvelle capsule d’histoire de l’art pour les nul.les : L’amour dans l’art

sous forme de saynètes drôles, poétiques, décalées, … et autre.

Avec Christian Fauvre, Audrey Nicolle, Caty Fauvre, Pauline Desmaris.

Musée Chintreuil 66 rue Maréchal-de-Lattre 01190 Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-chintreuil.com/ »}]

Nouvelle capsule d’histoire de l’art pour les nul.les : L’amour dans l’art musée chintreuil pont de vaux

Musée Chintreuil