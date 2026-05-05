Cœur d’Art Tout Chaud, Musée Chintreuil, Pont-de-Vaux
Cœur d’Art Tout Chaud, Musée Chintreuil, Pont-de-Vaux mardi 12 mai 2026.
Cœur d’Art Tout Chaud Mardi 12 mai, 19h00 Musée Chintreuil Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:00:00+02:00
Cœur d’Art Tout Chaud
Nouvelle capsule d’histoire de l’art pour les nul.les : L’amour dans l’art
sous forme de saynètes drôles, poétiques, décalées, … et autre.
Avec Christian Fauvre, Audrey Nicolle, Caty Fauvre, Pauline Desmaris.
Musée Chintreuil 66 rue Maréchal-de-Lattre 01190 Pont-de-Vaux Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-chintreuil.com/ »}]
Nouvelle capsule d’histoire de l’art pour les nul.les : L’amour dans l’art musée chintreuil pont de vaux
Musée Chintreuil
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