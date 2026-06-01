Cœurs brûlés (Morocco), Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Cœurs brûlés (Morocco) Vendredi 5 juin, 20h15 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:15:00+02:00 – 2026-06-05T22:15:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:15:00+02:00 – 2026-06-05T22:15:00+02:00

Au Maroc, pendant la guerre du Rif, une jolie chanteuse de cabaret, Amy Jolly (Marlene Dietrich) est partagée entre l’amour d’un riche notable, La Bessière (Adolphe Menjou), et celui d’un beau mais orgueilleux légionnaire Tom Brown (Gary Cooper). Morocco n’a pas été tourné au Maroc : Sternberg préféra recréer en studio et dans les paysages de la Californie l’imaginaire romantique de son récit pour mieux en styliser les décors, les lumières et les ombres. Sur le plateau, le cinéaste favorise l’émergence d’une atmosphère unique, éminemment sensuelle, en travaillant avec ses comédiens à parfaire la précision des gestes, sourires et autres expressions qui accompagnent les mots. Si la scène dans laquelle Dietrich interprète une chanson habillée en homme, avec smoking et haut de forme, avant d’embrasser une autre femme, fit scandale à la sortie du film, elle est aujourd’hui encore présente dans tous les esprits, notamment parce que la tenue de l’actrice, tout à fait inhabituelle pour une femme à l’époque, a durablement influencé la mode.

Avec Gary Cooper, Marlene Dietrich, Adolphe Menjou

D’après le roman Amy Jolly de Benno Vigny

précédé de

Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ?

Dans le désert, un cavalier solitaire approche, au galop. Son cheval vieux et fatigué ne convainc pas. On refait la séquence. Toujours pas. Qu’allons-nous faire de ce cheval ?

Metteur en scène de théâtre et acteur, Faouzi Bensaïdi est l’auteur de plusieurs longs métrages présentés dans les plus grands festivals internationaux, de Mille Mois (2003) à Déserts (2023). Dans Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ?, le cinéaste revient à la forme courte pour aborder la question de la condition animale en mettant en scène tour à tour la cruauté et l’humanité des hommes.

Avec Mohamed Hmimsa, Faouzi Bensaïdi, Abdelhadi Taleb, Amine Afouzar, Smail Afouzar

Faouzi Bensaïdi / France – Maroc / 2024 / Drame – Expérimental / 9’ / VOSTF

En partenariat avec le ciné-club Ciné-Bleau

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Josef von Sternberg, Cœurs brûlés (Morocco), 1930 © Park Circus