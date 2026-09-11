Coin lecture jeunesse de la bibliothèque Charlotte Delbo, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris

Informations pratiques

Coin lecture jeunesse de la bibliothèque Charlotte Delbo 19 et 20 septembre INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En partenariat avec la mission EAC de l’Institut national d’histoire de l’art, les bibliothécaires de la bibliothèque Charlotte Delbo (75002) proposent chaque année l’installation d’un coin lecture pour enfants dans la galerie Colbert.

Lieu : INHA, galerie Colbert, studiolo Guillaume Guillon Lethière

Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.

INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 https://www.inha.fr [{« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}]

Coin lecture jeunesse

© INHA