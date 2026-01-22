Colette de l’autre côté du miroir Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines
Colette de l’autre côté du miroir Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines samedi 11 juillet 2026.
Colette de l’autre côté du miroir
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12
la Structure Compagnie
de Samia Bordji d’après l’oeuvre de Colette
avec Valentine Régnaut
mise en scène Sylvie Pothier
L’enfance, l’adolescence, et la jeune vie d’adulte de Colette, de Saint -Sauveur à Paris.
Que vous m’auriez aimée, quand j’avais douze ans, et comme je me regrette. .
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Colette de l’autre côté du miroir
L’événement Colette de l’autre côté du miroir Fontaines a été mis à jour le 2026-01-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !