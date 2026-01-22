Colette de l’autre côté du miroir Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines

Colette de l’autre côté du miroir

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

la Structure Compagnie

de Samia Bordji d’après l’oeuvre de Colette

avec Valentine Régnaut

mise en scène Sylvie Pothier

L’enfance, l’adolescence, et la jeune vie d’adulte de Colette, de Saint -Sauveur à Paris.

Que vous m’auriez aimée, quand j’avais douze ans, et comme je me regrette. .

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Colette de l’autre côté du miroir

L’événement Colette de l’autre côté du miroir Fontaines a été mis à jour le 2026-01-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !