Colette et la musique, Musée municipal Ducastel-Vera – Maison natale Claude Debussy, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Colette et la musique Samedi 19 septembre, 19h00 Musée municipal Ducastel-Vera – Maison natale Claude Debussy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Écrivaine, dramaturge et journaliste, Colette est également musicienne. Ce concert-lecture éclaire ses rapports à la musique, ses relations avec les compositeurs de son époque, Ravel notamment avec qui elle collabore sur L’Enfant et les sortilèges pour l’Opéra de Paris, mais aussi Messager, Fauré… et Debussy avec qui elle partage les pages dédiées aux comptes rendus musicaux du Gil Blas en 1903.

En tressant adroitement l’écriture de Colette avec la musique du piano à 4 mains, vibrante sous les doigts de Virginie Gros et Cédric Boyer, c’est toute la créativité et la poésie de cette époque que ce spectacle ambitionne de restituer.

Elisabeth VIAIN, lectrice

Virginie GROS et Cédric BOYER, piano

Baptiste LACAZE, animation

Concert-lecture conçu par Virginie GROS

Mise en scène de Xavier BEJA

Ouverture des réservations le 1er août.

Musée municipal Ducastel-Vera – Maison natale Claude Debussy 38 rue au Pain 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 30 87 20 75 https://culture.saintgermainenlaye.fr/1675/musee-municipal-ducastel-vera.htm https://www.instagram.com/maisonnataleclaudedebussy/ [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie-culture.saintgermainenlaye.fr/detail-activite/jep-2026-concert »}] Le musée a été créé en 1848 à partir de la très riche collection d’œuvres d’art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n’a depuis cessé de s’enrichir grâce aux donations des amateurs d’art et des artistes saint-germanois. Le musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Depuis 2021, il porte le nom de Ducastel-Vera et se déploie sur trois sites : Espace Paul-et-André-Vera, Villa Eugénie-Désoyer (bâtiment historique du musée qui abrite l’Apothicairerie Royale) et la Maison natale Claude-Debussy.

LA MAISON NATALE CLAUDE-DEBUSSY

Une importante partie des collections du musée est consacrée à Claude Debussy, compositeur dont l’œuvre novatrice a profondément bouleversé la musique classique et ouvert la voie aux expérimentations du XXe siècle. Les objets personnels de Debussy, sources de son inspiration, ainsi que de nombreux souvenirs de famille, photos et partitions sont réunis dans la maison du XVIIe siècle où le compositeur a passé les trois premières années de sa vie, ses parents y tenaient une boutique de faïence. Labellisée « Maison des illustres », la maison conserve sa distribution d’origine en deux corps de bâtiment reliés par un escalier en bois à balustres de 1680, inscrit au titre des monuments historiques. La Maison natale Claude-Debussy a bénéficié d’importants travaux de rénovation et a rouvert ses portes en novembre 2024. RER A Saint-Germain-en-Laye Tram 13 Saint-Germain-en-Laye Bus Résalys et 259

Dépôt possible à proximité immédiate mais pas de stationnement prévu.

Spectacle

© Ville de Saint-Germain-en-Laye. Cl. M. Hussenet