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AGENDA · Saint-Sauveur-en-Puisaye

Colette raconte l’Italie. Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye

samedi 11 juillet 2026 · Cours du Pâtis · Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Cours du Pâtis
Adresse
Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye
Ville
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Colette raconte l’Italie.

Cours du Pâtis Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Colette raconte l’Italie.
Le temps d’une lecture, partez à la découverte de l’Italie à travers les mots de Colette, écrivaine passionnée par les paysages, les rencontres et les émotions du voyage.
À l’occasion de cette rencontre, Samia Bordji donnera vie aux textes de Colette qui évoquent l’Italie, son art de vivre, ses villes et ses campagnes, dans une lecture sensible et inspirante.
Samedi 11 juillet à 16 h 30.
Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye
Cette lecture est proposée en partenariat avec le Musée Colette, la commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye et le Comité de Jumelage.
Entrée libre et gratuite.   .

Cours du Pâtis Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   contact@musee-colette.com

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English :

L’événement Colette raconte l’Italie. Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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