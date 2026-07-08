Colette raconte l’Italie. Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Colette raconte l’Italie.

Cours du Pâtis Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Colette raconte l’Italie.

Le temps d’une lecture, partez à la découverte de l’Italie à travers les mots de Colette, écrivaine passionnée par les paysages, les rencontres et les émotions du voyage.

À l’occasion de cette rencontre, Samia Bordji donnera vie aux textes de Colette qui évoquent l’Italie, son art de vivre, ses villes et ses campagnes, dans une lecture sensible et inspirante.

Samedi 11 juillet à 16 h 30.

Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye

Cette lecture est proposée en partenariat avec le Musée Colette, la commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye et le Comité de Jumelage.

Entrée libre et gratuite. .

Cours du Pâtis Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@musee-colette.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Colette raconte l’Italie. Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !