Colette raconte l’Italie. Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye
samedi 11 juillet 2026 · Cours du Pâtis · Saint-Sauveur-en-Puisaye
Informations pratiques
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Colette raconte l’Italie.
Cours du Pâtis Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Colette raconte l’Italie.
Le temps d’une lecture, partez à la découverte de l’Italie à travers les mots de Colette, écrivaine passionnée par les paysages, les rencontres et les émotions du voyage.
À l’occasion de cette rencontre, Samia Bordji donnera vie aux textes de Colette qui évoquent l’Italie, son art de vivre, ses villes et ses campagnes, dans une lecture sensible et inspirante.
Samedi 11 juillet à 16 h 30.
Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye
Cette lecture est proposée en partenariat avec le Musée Colette, la commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye et le Comité de Jumelage.
Entrée libre et gratuite. .
Cours du Pâtis Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@musee-colette.com
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English :
L’événement Colette raconte l’Italie. Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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