Collage en duo Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

mercredi 8 juillet 2026 · Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement · Paris

Informations pratiques

Une activité parents-bébés pour développer votre créativité et rapporter un joli souvenir.

Profitez-en pour découvrir la maison des 1000 premiers jours et toutes ses ressources.

Ouverte aux futurs parents et parents, et enfant jusqu’à 3 ans. Gratuit et sans inscription.

Collage parent-bébé pour construire un souvenir à rapporter à la maison.

Le mercredi 15 juillet 2026

de 09h30 à 10h30

Le mercredi 08 juillet 2026

de 09h30 à 10h30

gratuit

Accueil libre

Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T12:30:00+02:00

fin : 2026-07-15T13:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T09:30:00+02:00_2026-07-08T10:30:00+02:00;2026-07-15T09:30:00+02:00_2026-07-15T10:30:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 Paris

+33153411899 maison1000jours18@paris.fr



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