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Collage en duo Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

mercredi 8 juillet 2026 · Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement · Paris

Collage en duo Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement
Adresse
16 rue Cavé
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Accueil libre </p>

Une activité parents-bébés pour développer votre créativité et rapporter un joli souvenir.

Profitez-en pour découvrir la maison des 1000 premiers jours et toutes ses ressources.

Ouverte aux futurs parents et parents, et enfant jusqu’à 3 ans. Gratuit et sans inscription.

Collage parent-bébé pour construire un souvenir à rapporter à la maison.
Le mercredi 15 juillet 2026
de 09h30 à 10h30
Le mercredi 08 juillet 2026
de 09h30 à 10h30
gratuit

Accueil libre 

Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T12:30:00+02:00
fin : 2026-07-15T13:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T09:30:00+02:00_2026-07-08T10:30:00+02:00;2026-07-15T09:30:00+02:00_2026-07-15T10:30:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé  75018 Paris
+33153411899 maison1000jours18@paris.fr


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