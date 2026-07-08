Collage en duo Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris
mercredi 8 juillet 2026 · Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement · Paris
Informations pratiques
Une activité parents-bébés pour développer votre créativité et rapporter un joli souvenir.
Profitez-en pour découvrir la maison des 1000 premiers jours et toutes ses ressources.
Ouverte aux futurs parents et parents, et enfant jusqu’à 3 ans. Gratuit et sans inscription.
Collage parent-bébé pour construire un souvenir à rapporter à la maison.
Le mercredi 15 juillet 2026
de 09h30 à 10h30
Le mercredi 08 juillet 2026
de 09h30 à 10h30
gratuit
Accueil libre
Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T12:30:00+02:00
fin : 2026-07-15T13:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T09:30:00+02:00_2026-07-08T10:30:00+02:00;2026-07-15T09:30:00+02:00_2026-07-15T10:30:00+02:00
Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 Paris
+33153411899 maison1000jours18@paris.fr
Afficher la carte du lieu Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Japan Expo Paris Parc des expositions Villepinte 9 juillet 2026
- Barbès Cello Club, stage de violoncelle Lavoir Moderne Parisien Paris 9 juillet 2026
- Initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux – NIVEAU 1 Maison Paris Nature Paris 9 juillet 2026
- La bibliothèque Louise Michel au Square casque d’Or ! Jardin Casque-d’Or Paris 9 juillet 2026
- La bibliothèque au square des Batignolles BHLM 2026 Square des Batignolles PARIS 9 juillet 2026