UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Levet

Collecte de don du sang Levet Levet

mardi 20 octobre 2026 · Levet

Collecte de don du sang Levet Levet

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Adresse
Impasse des Violettes
Ville
18340 Levet
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Levet

Collecte de don du sang Levet

Impasse des Violettes Levet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-20
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20

Rendez-vous à Levet le 20 octobre pour un geste solidaire.
Une collecte de don du sang est organisée à Levet. Alors si vous pouvez, n’hésitez pas à donner! Privilégiez un RDV sur le site internet.   .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A blood drive is organized in Levet. So if you can, don’t hesitate to give! Prefer an appointment on the website.

L’événement Collecte de don du sang Levet Levet a été mis à jour le 2026-08-18 par OT LIGNIERES

À voir aussi à Levet (Cher)