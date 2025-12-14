Informations pratiques

Levet

Collecte de don du sang Levet

Impasse des Violettes Levet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-20

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Rendez-vous à Levet le 20 octobre pour un geste solidaire.

Une collecte de don du sang est organisée à Levet. Alors si vous pouvez, n’hésitez pas à donner! Privilégiez un RDV sur le site internet. .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire

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English :

A blood drive is organized in Levet. So if you can, don’t hesitate to give! Prefer an appointment on the website.

L’événement Collecte de don du sang Levet Levet a été mis à jour le 2026-08-18 par OT LIGNIERES