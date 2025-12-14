Collecte de don du sang Levet Levet
mardi 20 octobre 2026 · Levet
Informations pratiques
Levet
Collecte de don du sang Levet
Impasse des Violettes Levet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-20
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Rendez-vous à Levet le 20 octobre pour un geste solidaire.
Une collecte de don du sang est organisée à Levet. Alors si vous pouvez, n’hésitez pas à donner! Privilégiez un RDV sur le site internet. .
Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire
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English :
A blood drive is organized in Levet. So if you can, don’t hesitate to give! Prefer an appointment on the website.
L’événement Collecte de don du sang Levet Levet a été mis à jour le 2026-08-18 par OT LIGNIERES
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