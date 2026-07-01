Informations pratiques

Lignières

Collecte de don du sang

Chemin de l’Ange Blanc Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Venez nombreux !

La collecte de don du sang est organisée à Lignières à la salle communale de l’Ange Blanc. Privilégiez un RDV sur le site internet. .

Chemin de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Come in large numbers!

L’événement Collecte de don du sang Lignières a été mis à jour le 2026-07-02 par OT LIGNIERES