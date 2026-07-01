AGENDA · Lignières
Collecte de don du sang Lignières
mardi 21 juillet 2026 · Lignières
Informations pratiques
Lignières
Collecte de don du sang
Chemin de l’Ange Blanc Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Venez nombreux !
La collecte de don du sang est organisée à Lignières à la salle communale de l’Ange Blanc. Privilégiez un RDV sur le site internet. .
Chemin de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire
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English :
Come in large numbers!
L’événement Collecte de don du sang Lignières a été mis à jour le 2026-07-02 par OT LIGNIERES
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