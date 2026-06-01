Collecte de produits et accessoires d’été à destination des personnes à la rue – à la Mairie du 14e Mairie du 14e arrondissement PARIS lundi 1 juin 2026.

Comment participer à la collecte ?

Pour réaliser ces kits, nous avons besoin de :



Crèmes solaires haute protection (non entamées)

Brumisateurs (petit format et non entamés)

Produits d’hygiène (petit format et non entamés)

Casquettes ou bobs

Lunettes de soleil

gourde

Seuls les produits neufs ou en très bon état seront acceptés.

Venez ensuite déposer vos dons au point de collecte dans le Hall de la Mairie du 14eme. Merci par avance pour votre générosité !

La mairie du 14e vous invite à participer à sa collecte de produits et accessoires d’été, à destination des personnes sans abris, pour les aider à supporter au mieux la chaleur de la rue. Cette collecte vient en complément de celle de la Fabrique de la Solidarité.

Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T01:59:59+02:00

Date(s) :

Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 PARIS



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