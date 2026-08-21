Collecte participative : Mémoires en images, le patrimoine antique des Nîmois, Musée de la Romanité, Nîmes

Informations pratiques

Collecte participative : Mémoires en images, le patrimoine antique des Nîmois 18 – 20 septembre Musée de la Romanité Gard

Gratuit. Déposez vos souvenirs dans le hall d’accueil du musée, lieu de la collecte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le musée de la Romanité a besoin de vous !

Du 1er au 20 septembre, participez à la grande collecte de photographies organisée par le musée. Apportez une copie de vos clichés de famille pris devant les monuments romains ou lors de fouilles archéologiques auxquelles vous avez assisté.

Venez accrocher vous-même vos souvenirs et vos anecdotes sur le support prévu à cet effet, et contribuez ainsi à la création d’une véritable mémoire collective nîmoise.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33448210210 https://museedelaromanite.fr Le parcours muséographique se déroule autour d’un atrium central où est évoqué le site fondateur de la cité : la source de la Fontaine. Conçu selon un schéma chronologique, il comporte quatre sections : l’âge du Fer, l’époque romaine, l’époque médiévale et le legs de l’Antiquité. Les principaux thèmes illustrant chaque période se rapportent à l’urbanisme et à l’architecture publique, aux formes de l’habitat, au décor domestique, aux objets de la vie quotidienne, à l’économie (agriculture, artisanat, commerce), aux témoignages de la vie spirituelle (religions et pratiques funéraires) et aux productions artistiques. La diffusion des contenus du musée est facilitée par la contextualisation des artefacts exposés quand cela est possible, et par l’intégration dans le parcours muséographique de supports numériques divers. En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction « centre-ville », parking et stationnement en surface payant à proximité. Trambus : ligne 1 – arrêt Arènes (12 min du parking relais A54). Train : Gare TGV à 5 min à pied.

Le Musée de la Romanité a besoin de Vous !

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