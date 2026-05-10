COLLECTIF ATELIER ROCHEBRUNE / Exposition collective CENT-TITRE(S) fait NUIT BLANCHE Atelier Rochebrune Paris

Peinture, Dessin, Photographie, Installation, Performance, Sculpture, Exposition.

Venez découvrir une exposition collective dans un atelier, une visite guidée nocturne à la lampe torche et une performance participative.

Exposition de 12 artistes internationaux présentant leurs travaux dans un atelier d’artistes collectif du 11ème arrondissement de Paris. Venez découvrir une exposition collective dans un atelier, et aussi suivre une visite guidée nocturne à la lampe torche et une performance participative du public. Peindre dans le noir avec de la peinture phosphorescente.

L’ATELIER ROCHEBRUNE est un lieu de création créé en 2011 dans le

11e à Paris. Il réunit actuellement quatre artistes professionnels aux pratiques artistiques variés, partageant dans l’ambition de développer et faire connaître la vivacité artistique actuelle.

En partenariat ARALYA média sur le web, LE GÉANT DES BEAUX-ARTS.

Avec le soutien de la maison des associations du 11e arrondissement et la mairie du 11e arrondissement.

Exposition de plus d’une centaine d’œuvres présentant 12 artistes.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Atelier Rochebrune 20 rue Rochebrune 75011 Paris

Métro -> 3 : Rue Saint-Maur (Paris) (322m)

Bus -> 465669 : Chemin Vert (Paris) (216m)

Vélib -> Chemin Vert – Saint-Maur (101.60m)

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