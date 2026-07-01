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Collection printemps été 2026 by le couturier du jardin, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

vendredi 10 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Collection printemps été 2026 by le couturier du jardin, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts
Adresse
16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit sur inscription _ Activité réservée aux enfants et encadrée par l'animatrice (jauge de 10 enfants par créneau)

Collection printemps été 2026 by le couturier du jardin Vendredi 10 juillet, 14h00, 16h00 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

Gratuit sur inscription _ Activité réservée aux enfants et encadrée par l’animatrice (jauge de 10 enfants par créneau)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T15:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T16:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:30:00+02:00

Le couturier du jardin du musée est en retard, très en retard, mais il doit sortir sa nouvelle collection : viens l’aider à créer ses modèles fleuris !
Retrouvez le programme complet sur https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b

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Atelier 6-12 ans, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 _ Le couturier du jardin du musée est en retard, très en retard, mais il doit sortir sa nouvelle collection …

Ville de Nevers, Nevers Agglo

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