Collégiale Saint-Mexme, Collégiale Saint-Mexme, Chinon

Informations pratiques

Collégiale Saint-Mexme 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Mexme Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Datée de l’an Mille, la Collégiale Saint-Mexme de Chinon fait partie des premiers édifices patrimoniaux classés au titre des Monuments Historiques en 1840. Remarquable pour son architecture et son ornementation dans le style roman tourangeau, elle fut un centre religieux et culturel d’envergure. Au cours du temps, elle fut transformée pour accueillir de nouvelles fonctions, notamment celle d’école communale au cours du XXᵉ siècle, puis aujourd’hui centre culturel.

Collégiale Saint-Mexme Place Saint-Mexme 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 17 85 La collégiale Saint-Mexme était le plus important édifice religieux de Chinon. En partie ruinée après la Révolution, elle échappe à la destruction grâce à sa réutilisation en école. Après 20 ans de travaux de restauration, la collégiale est devenue un centre culturel. La nef de l’an 1000 contient un petit théâtre en bois qui accueille de nombreux spectacles à la saison estivale. Le narthex conserve des peintures murales des XIIe, XIIIe et XVe siècles. Les vitraux d’après Olivier Debré, aux formes épurées, ouvrent depuis l’intérieur de la collégiale des perspectives inédites sur le paysage.

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©Ville de Chinon