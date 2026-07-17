Colloque : Photographie et bande dessinée, La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, Nanterre

Informations pratiques

Colloque : Photographie et bande dessinée 26 et 27 octobre La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-26T09:00:00+01:00 – 2026-10-26T17:00:00+01:00

Fin : 2026-10-27T10:00:00+01:00 – 2026-10-27T17:30:00+01:00

Quand la photographie rencontre la bande dessinée : histoire, croisements et créations

À l’occasion de l’exposition dédiée au travail de Didier Lefèvre, présentée à partir de novembre 2026 à La Contemporaine, la revueFocalesorganise un colloque international sur le thème « Photographie et bande dessinée ».

Didier Lefèvre (1957-2007) est connu du grand public comme « le photographe », héros d’une série de bande dessinées conçues avec le dessinateur Emmanuel Guibert et des couleurs de Frédéric Lemercier. Entre 2003 et 2006, le trio publie trois volumes retraçant le périple de Didier Lefèvre avec l’association Médecins Sans Frontières en Afghanistan en 1986. Les planches-contacts sont présentées aux côtés du témoignage de Didier Lefèvre, en partie tiré de ses carnets de bord. Au moment où les supports argentiques (tirages, diapositives, etc.) sont détrônés par la circulation des images en ligne, ces albums tirent parti de la similarité graphique avec les cases de bande dessinée pour mettre à l’honneur la forme bientôt obsolète de la planche-contact. La fortune de cette publication couronnée d’un prix au festival d’Angoulême témoigne du succès éditorial du champ de la non-fiction et du développement de la « bande dessinée du réel ».

L’exposition présentée à La Contemporaine offre l’occasion d’interroger les liens entre bande dessinée et photographie. Ces deux formes artistiques « mineures », nouvelles venues en comparaison de leurs consœurs plus nobles que sont la peinture et la sculpture, par exemple, jouissent d’un grand succès auprès du public et réunissent de multiples cercles d’amateurs passionnés. Cet engouement « populaire » explique l’impulsion institutionnelle en leur faveur déployée par le gouvernement socialiste français des années 1980, qui souhaite par son soutien rompre avec toute forme d’élitisme dans sa politique culturelle. La légitimation et la patrimonialisation de la bande dessinée et de la photographie font alors bon ménage, ouvrant la voie à des croisements et dialogues toujours plus nombreux.

Le colloque international en écho à l’exposition sera organisé à La Contemporaine (Université de Nanterre) les jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2026.

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Programme

Jeudi 26 novembre

9h30-10h : Introduction｜Thierry Groensteen, théoricien et historien de la bande dessinée

Panel 1｜Le photographe comme personnage

10h-10h35 : Rebecca A. Senf, Chief Curator at the Center for Creative Photography, University of Arizona: Ylla’s Life in Comics

10h35-11h10 : Annebella Pollen, Professor of Visual and Material Culture at the University of Brighton: Photographic Heroines and Cameras as Narrative Devices of Possibility: Intertwined Intermedia in British Girls’ Comics, c.1950-1990

11h30-12h30 : Conversation｜Canopus : Représenter les essais nucléaires en Polynésie française. Avec Titaina Pambrun (artiste), Renaud Meltz (directeur de recherche au CNRS). Modération : Margaux Blondel (chargée de projets culturels à l’ECPAD)

Pause déjeuner

Panel 2｜Hybridations

14h-14h35 : Giorgio Busi Rizzi, senior post-doctoral fellow and adjunct professor, Ghent University : Hybrid traces: photography, comics, and medial experimentation in Marcello Jori’s Lover

14h35-15h10 : Anne Lemonnier, attachée de conservation au centre Pompidou : Clyde Fans : l’image photographique révélée par le roman graphique

15h10-15h45 : Danièle Méaux, professeur émérite en esthétique et sciences de l’art, Université de Saint-Étienne : Des documentaires photographiques à base de vignettes et de phylactères

16h-17h : Visite｜Exposition Didier Lefèvre. Avec Emmanuel Guibert, Clara Bouveresse et Coline Silvestre

Vendredi 27 novembre

Panel 3｜La photographie comme source documentaire

10h-10h35 : Philippe Kaenel, professeur associé d’histoire de l’art contemporain, université de Lausanne : “I take too many pictures”: Joe Sacco, le reportage et la question de l’authenticité graphique et photographique

10h35-11h10 Felipe Muhr, chercheur post-doctoral du programme FWO, université de Ghent et KU Leuven : Archives of Seeing: Picture Morgues and the Invisible Use of Photography in Comics

11h10-11h45 : Pierre-Emmanuel Perrier de la Bâthie, directeur de formation à l’Institut Catholique de Paris : La photographie, outil et révélateur au service de la bande dessinée biographique d’artiste. Le cas du pop art et du Nouveau Réalisme.

12h-12h35 : Conversation｜Dessiner les photographies des guerres coloniales : un essai de recherche-action. Avec Daniel Folliard (professeur d’histoire britannique, université Paris Cités) et Sylvain Venayre (professeur d’histoire contemporaine, Université Grenoble-Alpes).

Pause déjeuner

Panel 4｜Mémoires familiales

14h-15h35 : Ibrahima Mohamadou, docteur en histoire, Université de Garoua : La photographie coloniale familiale comme matériau de réinterprétation, de réparation et de contre-récits dans la bande dessinée contemporaine en contexte africain : le cas du Cameroun

15h35-16h10 : Camille Baudry, doctorante en littérature comparée, université de Bourgogne : De la guerre civile espagnole à la Seconde Guerre mondiale : reparcourir l’histoire familiale au gré des photographies dans Tante Wussi(2015)

16h30-17h30 : Conclusion｜Table-ronde animée par les organisateurs du colloque. Avec : Morvandiau (artiste-chercheur) et Benoit Vidal (auteur de bande dessinée)

La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains 184 Cours Nicole Dreyfus, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France 0140977900 http://www.lacontemporaine.fr RER A ou Ligne L, Gare de Nanterre Université / Parking payant Nanterre Cœur Université, 192 allée d’Aquitaine, 92000 Nanterre.

Quand la photographie rencontre la bande dessinée : histoire, croisements et créations

© Rostislav Kralik