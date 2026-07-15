Comédie Aime-moi… Si tu peux ! Salle Raugraff Nancy

Informations pratiques

Nancy

Comédie Aime-moi… Si tu peux !

Salle Raugraff 13bis rue des Pont Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12 21:45:00

Date(s) :

2026-12-12

Aime moi… Si tu peux ou le fabuleux destin de Hervé Pauchard, personnage atypique et irrésistiblement drôle.

Hervé Pauchard a 30 ans. Une vie rangée. Ingénieur informatique, il est consciencieux et passionné par son travail. Ses amis le considèrent comme un cas désespéré de l’amour. Mais pas lui. Lui attend. Il attend l’amour, le vrai, le pur, l’inaccessible.

Au point d’idéaliser et de sacraliser ce qui doit arriver… Son mariage avec Monica Bellucci, qu’il a prévu pour l’été 2023. Bref Hervé Pauchard a tout pour inspirer la tristitude.

Nina, Sa voisine de palier, est totalement à l’opposé. Exubérante, provocatrice, sensuelle… Elle qui a tous les hommes à ses pieds va, à la surprise de tous, jeter son dévolue sur ce voisin qui la perturbe et la fascine.

Oui mais ça ne fait pas du tout partie des prévisions de Hervé Pauchard. Insensible aux rapprochements de Nina, il va d’abord se montrer distant. Avant que celle-ci n’utilise les grands moyens pour parvenir à ses fins…

Ouverture des portes 30 min avant le spectacle

Billetterie en ligne et possibilité d’une billetterie sur place le jour de l’événementTout public

24 .

Salle Raugraff 13bis rue des Pont Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86

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English :

Love Me… If You Can or the fabulous story of Hervé Pauchard, an unconventional and irresistibly funny character.

Hervé Pauchard is 30 years old. He leads an orderly life. A computer engineer, he is conscientious and passionate about his work. His friends consider him a hopeless case when it comes to love. But not him. He’s waiting. He’s waiting for love—the real, pure, unattainable kind.

To the point of idealizing and sanctifying what is yet to come… His marriage to Monica Bellucci, which he has planned for the summer of 2023. In short, Hervé Pauchard has everything it takes to inspire sadness.

Nina, his next-door neighbor, is the complete opposite. Exuberant, provocative, sensual… She, who has all the men at her feet, will—to everyone’s surprise—set her sights on this neighbor who both unsettles and fascinates her.

Yes, but that’s not at all part of Hervé Pauchard’s plans. Unmoved by Nina’s advances, he’ll initially keep his distance—until she resorts to drastic measures to get what she wants…

Doors open 30 minutes before the show

Online ticketing available; tickets may also be purchased at the door on the day of the event

L’événement Comédie Aime-moi… Si tu peux ! Nancy a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION NANCY