Comédie avec Amélie Abrieu à Saint-Max, chez Thomas, le 15 nov., En aparté à St Max !, Saint-Max

Informations pratiques

Comédie avec Amélie Abrieu à Saint-Max, chez Thomas, le 15 nov. Dimanche 15 novembre, 18h00 En aparté à St Max ! Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T18:00:00+01:00 – 2026-11-15T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T18:00:00+01:00 – 2026-11-15T19:00:00+01:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/3160f013 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie de rire aux éclats dans une ambiance cosy et conviviale ? Rendez-vous à Saint-Max pour découvrir la comédie hilarante ‘Nettoyage à sec uniquement !’ interprétée par les talentueux Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur. Plongez dans l’univers déjanté d’Axel qui rêve de rejoindre Lalie pour un stage de poterie à Méribel… mais rien ne se passe comme prévu ! Ce spectacle intimiste se déroule chez Thomas, offrant une occasion unique de partager un moment de légèreté et de rire avec les artistes. Ne manquez pas cette expérience chaleureuse et originale, où chaque rire résonne dans un cadre familial. 15/11/2026 Chez Thomas, Saint-Max ️ À partir de 12€, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/3160f013

En aparté à St Max ! Saint-Max Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/3160f013 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/3160f013 »}]

Comédie intimiste avec Amélie Abrieu à Saint-Max, 15 nov. 12€. Hormur Arts vivants