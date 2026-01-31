Comédie En attendant Cloclo Smart Cabaret Brives-Charensac

Comédie En attendant Cloclo

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-04-11 20:00:00

Plongez dans une comédie musicale délirante En attendant Cloclo , le 11 avril 2026 dès 20h au Smart Cabaret de Brives-Charensac, où deux sosies convaincus d'être les meilleurs Sardou et Johnny rêvent de gloire.

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

Immerse yourself in the delirious musical En attendant Cloclo , on April 11, 2026 from 8pm at the Smart Cabaret in Brives-Charensac, where two look-alikes convinced they are the best Sardou and Johnny dream of glory.

