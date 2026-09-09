Comédie : Le Dîner de Cons, Pélousse Paradise, Alès

Informations pratiques

Comédie : Le Dîner de Cons 25 et 26 septembre Pélousse Paradise Gard

16 €, 12 € – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T21:00:00+02:00 – 2026-09-25T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:30:00+02:00

Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.

Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes…

La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser…

Le saviez-vous ?

Dès sa création en 1993, la pièce de Francis Veber « Le dîner de cons », a connu un immense succès, elle sera adaptée au cinéma en 1998 par le même auteur et connaîtra un succès mondial.

Pélousse Paradise 3 rue Josué Louche, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 68 22 – 06 03 01 44 54 https://www.pelousseparadise.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 01 44 54 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.pelousseparadise.org »}]

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple : chaque participant amène un « con », et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. Théâtre Humour