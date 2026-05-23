Comédie Le Fleuve Ambulant Retournac
Comédie Le Fleuve Ambulant Retournac vendredi 5 juin 2026.
Retournac
Comédie Le Fleuve Ambulant
Spectacle en bords de Loire Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
En bord de Loire, la compagnie WonderKaline présentera sa création théâtrale Le Fleuve ambulant . Cette comédie fantastico-environnementale, écrite par Nolwenn Jézéquel et Vincent Pensuet, s’adresse à tous les publics ! GRATUIT.
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Spectacle en bords de Loire Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00
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English :
On the banks of the Loire, the WonderKaline company will present its theatrical creation Le Fleuve ambulant . This fantastical-environmental comedy, written by Nolwenn Jézéquel and Vincent Pensuet, is aimed at all audiences! FREE ADMISSION.
L’événement Comédie Le Fleuve Ambulant Retournac a été mis à jour le 2026-05-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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