Retournac

Comédie Le Fleuve Ambulant

Spectacle en bords de Loire Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

En bord de Loire, la compagnie WonderKaline présentera sa création théâtrale Le Fleuve ambulant . Cette comédie fantastico-environnementale, écrite par Nolwenn Jézéquel et Vincent Pensuet, s’adresse à tous les publics ! GRATUIT.

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Spectacle en bords de Loire Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

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English :

On the banks of the Loire, the WonderKaline company will present its theatrical creation Le Fleuve ambulant . This fantastical-environmental comedy, written by Nolwenn Jézéquel and Vincent Pensuet, is aimed at all audiences! FREE ADMISSION.

L’événement Comédie Le Fleuve Ambulant Retournac a été mis à jour le 2026-05-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire