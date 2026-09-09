AGENDA · Alès
Comédie « Mes pires potes », Pélousse Paradise, Alès
vendredi 18 septembre 2026 · Pélousse Paradise · Alès
Informations pratiques
Comédie « Mes pires potes » 18 – 26 septembre Pélousse Paradise Gard
16 €, 12 € – de 12 ans, 27 € repas-spectacle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:00:00+02:00
Pélousse Paradise 3 rue Josué Louche, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 68 22 – 06 03 01 44 54 https://www.pelousseparadise.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 01 44 54 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.pelousseparadise.org »}]
Ils sont les meilleurs amis du monde et pourtant ils se sont toujours menti. Théâtre Humour
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