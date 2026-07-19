Comédie Musicale Capitaine Frimousse et le trésors des océans Théâtre La Foucotte Nancy

Informations pratiques

Nancy

Comédie Musicale Capitaine Frimousse et le trésors des océans

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-14 16:00:00

fin : 2026-11-14 17:20:00

Date(s) :

2026-11-14

Petits et grands, embarquez pour une aventure extraordinaire !

Capitaine Frimousse, petit capitaine de la marine française, vit paisiblement avec son ami Bernard l’escargot. Mais, une nuit, le petit Bernard est enlevé !

Accompagné par Pepito, un perroquet hilarant, Ernest, un petit Dragon, et tous les animaux de l’île de Tikapi, Capitaine Frimousse devra retrouver le trésor des Océans, un trésor incroyable qui lui permettra de vaincre le Roi des Mers Karzantor et retrouver son ami Bernard.

Une comédie musicale d’aventure pour toute la famille qui vous transportera des forêts tropicales luxuriantes aux profondeurs des mers les plus féeriques.

Billetterie en ligne.Enfants

11 .

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 19 98 07 10 clb.prod.spectacle@gmail.com

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English :

Young and old alike, set sail on an extraordinary adventure!

Captain Frimousse, a young captain in the French Navy, lives peacefully with his friend Bernard the snail. But one night, little Bernard is kidnapped!

Accompanied by Pepito, a hilarious parrot, Ernest, a little dragon, and all the animals on Tikapi Island, Captain Frimousse must find the Treasure of the Oceans, an incredible treasure that will allow him to defeat Karzantor, the King of the Seas, and reunite with his friend Bernard.

An adventure musical for the whole family that will transport you from lush tropical forests to the depths of the most magical seas.

Online ticket sales.

L’événement Comédie Musicale Capitaine Frimousse et le trésors des océans Nancy a été mis à jour le 2026-07-15 par DESTINATION NANCY