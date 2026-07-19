Comédie Musicale Capitaine Frimousse et le trésors des océans Théâtre La Foucotte Nancy
samedi 14 novembre 2026 · Théâtre La Foucotte · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Comédie Musicale Capitaine Frimousse et le trésors des océans
Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-14 16:00:00
fin : 2026-11-14 17:20:00
Date(s) :
2026-11-14
Petits et grands, embarquez pour une aventure extraordinaire !
Capitaine Frimousse, petit capitaine de la marine française, vit paisiblement avec son ami Bernard l’escargot. Mais, une nuit, le petit Bernard est enlevé !
Accompagné par Pepito, un perroquet hilarant, Ernest, un petit Dragon, et tous les animaux de l’île de Tikapi, Capitaine Frimousse devra retrouver le trésor des Océans, un trésor incroyable qui lui permettra de vaincre le Roi des Mers Karzantor et retrouver son ami Bernard.
Une comédie musicale d’aventure pour toute la famille qui vous transportera des forêts tropicales luxuriantes aux profondeurs des mers les plus féeriques.
Billetterie en ligne.Enfants
11 .
Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 19 98 07 10 clb.prod.spectacle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Young and old alike, set sail on an extraordinary adventure!
Captain Frimousse, a young captain in the French Navy, lives peacefully with his friend Bernard the snail. But one night, little Bernard is kidnapped!
Accompanied by Pepito, a hilarious parrot, Ernest, a little dragon, and all the animals on Tikapi Island, Captain Frimousse must find the Treasure of the Oceans, an incredible treasure that will allow him to defeat Karzantor, the King of the Seas, and reunite with his friend Bernard.
An adventure musical for the whole family that will transport you from lush tropical forests to the depths of the most magical seas.
Online ticket sales.
L’événement Comédie Musicale Capitaine Frimousse et le trésors des océans Nancy a été mis à jour le 2026-07-15 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Atelier Eux moches mais touchants ! Muséum-Aquarium Nancy 19 juillet 2026
- Spectacle, représentation Dimanche Acoustique Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy 19 juillet 2026
- Concert Amours d’été Voix envoûtantes & rythmes lumineux entrées 38 bis avenue du Maréchal Juin, rue Dupont des Loges et avenue Boffrand Nancy 19 juillet 2026
- Concert À l’ombre du quatuor à cordes Les grands trios à cordes place Maginot Nancy 19 juillet 2026
- Musée en famille Histoire(s) de s’amuser…avec l’art Musée des Beaux-Arts Nancy 20 juillet 2026