Comédie musicale Compagny Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Comédie musicale Compagny Opéra de Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 45 – 45 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 15:00:00

fin : 2026-11-11 18:00:00

Date(s) :

2026-11-10 2026-11-11

Nouvelle coproduction Génération Opéra créée en mars 2025 à l’Opéra de Massy Comédie musicale en 2 actes.

Musique et chansons de Stephen Sondheim.

Livret de George Furth.

Le couple en chansons, des numéros de danse époustouflants, l’esprit de Broadway est là !

C’est l’anniversaire de Bobby, il a 35 ans. Tous ses amis se demandent pourquoi il n’est pas marié. N’est-ce pas dans l’ordre des choses ? Va-t-il demeurer seul pour toujours ? Va-t-il fonder une famille, se marier ? Ni l’un ni l’autre ? Chaque scène explore les relations humaines, amoureuses, amicales, la solitude et la peur de l’engagement. Avec ses thèmes contemporains, ses airs entraînants et ses répliques savoureuses, Company a imposé Stephen Sondheim comme l’un des compositeurs les plus emblématiques de Broadway.

Durée 2h50 (entracte compris) .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Comédie musicale Compagny Opéra de Limoges

L’événement Comédie musicale Compagny Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Limoges Métropole