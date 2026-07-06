Comédie musicale Compagny Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges
mardi 10 novembre 2026 · Opéra de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Comédie musicale Compagny Opéra de Limoges
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : 45 – 45 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 15:00:00
fin : 2026-11-11 18:00:00
Date(s) :
2026-11-10 2026-11-11
Nouvelle coproduction Génération Opéra créée en mars 2025 à l’Opéra de Massy Comédie musicale en 2 actes.
Musique et chansons de Stephen Sondheim.
Livret de George Furth.
Le couple en chansons, des numéros de danse époustouflants, l’esprit de Broadway est là !
C’est l’anniversaire de Bobby, il a 35 ans. Tous ses amis se demandent pourquoi il n’est pas marié. N’est-ce pas dans l’ordre des choses ? Va-t-il demeurer seul pour toujours ? Va-t-il fonder une famille, se marier ? Ni l’un ni l’autre ? Chaque scène explore les relations humaines, amoureuses, amicales, la solitude et la peur de l’engagement. Avec ses thèmes contemporains, ses airs entraînants et ses répliques savoureuses, Company a imposé Stephen Sondheim comme l’un des compositeurs les plus emblématiques de Broadway.
Durée 2h50 (entracte compris) .
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Comédie musicale Compagny Opéra de Limoges
L’événement Comédie musicale Compagny Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Limoges Métropole
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