Little Mômes Festival Bal Costumé Centre Culturel Jean-Gagnant Limoges
lundi 6 juillet 2026 · Centre Culturel Jean-Gagnant · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Little Mômes Festival Bal Costumé
Centre Culturel Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Tu aimes te déguiser ? Tu aimes remuer ton popotin ? Alors entre dans la danse… Plus on est de fous, plus on swing en famille !
Vous serez guidés et accompagnés par le groupe Roule…et ferme derrière !
Sur réservation. Dès 2 ans. .
Centre Culturel Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Little Mômes Festival Bal Costumé
L’événement Little Mômes Festival Bal Costumé Limoges a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Limoges Métropole
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