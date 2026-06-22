Little Mômes Festival Bal Costumé Centre Culturel Jean-Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Little Mômes Festival Bal Costumé

Centre Culturel Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Tu aimes te déguiser ? Tu aimes remuer ton popotin ? Alors entre dans la danse… Plus on est de fous, plus on swing en famille !

Vous serez guidés et accompagnés par le groupe Roule…et ferme derrière !

Sur réservation. Dès 2 ans. .

Centre Culturel Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Little Mômes Festival Bal Costumé

L’événement Little Mômes Festival Bal Costumé Limoges a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Limoges Métropole