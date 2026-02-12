Comédie musicale La dame de pierre

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:45:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Avec la Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde ! Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame de Paris, par un spectacle époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux et mise en scène grandiose. Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné Notre-Dame de Paris ! Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et leurs mystères ! Un spectacle écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liegeois, produit par Symphonia Productions.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

Discover the legendary story of the world’s most famous monument with La Dame de Pierre! More than a hundred artists will plunge you into the incredible history of Notre-Dame de Paris, in a breathtaking show that combines music, special effects and grandiose staging. Meet the illustrious figures who shaped Notre-Dame de Paris! Relive the great hours of the cathedral’s construction, hear the incredible story of its builders and discover their history… and their mysteries! Written and directed by Corentin Stemler, with original music by Richard Liegeois, produced by Symphonia Productions.

L’événement Comédie musicale La dame de pierre Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS