Comédie musicale : “Le Naufrage”, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Comédie musicale : “Le Naufrage” Dimanche 29 mars, 16h00 Maison pour Tous Gard

Entrée libre

Début : 2026-03-29T16:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T16:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Organisée par l’association Music Show.

Maison pour Tous Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie

Une comédie musicale épique et pleine d’émotions, qui remet en place le véritable visage de l’être humain face à ses démons. Spectacle Comédie musicale