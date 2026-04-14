Comme au cinéma, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

Comme au cinéma Mardi 21 avril, 14h30 Médiathèque Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:00:00+02:00

Projection d’un film pour enfants (dès 5 ans)

Médiathèque Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 69 03 https://mediatheque.saintchristollezales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 69 03 »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.saintchristollezales.fr »}]

Installez-vous confortablement et profitez de la séance ! Cinéma Film